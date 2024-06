Nach dem Brand auf dem Gelände einer Photovoltaik-Firma in Isseroda im Weimarer Land dauern die Aufräumarbeiten weiter an. Wie das Landratsamt mitteilte, muss kontaminiertes Löschwasser entsorgt werden. Dies führe in der Umgebung zu Geruchsbelästigungen. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten, hieß es.

