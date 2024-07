Photovoltaik-Unternehmen Erneuter Batterie-Brand in Isseroda - Feuerwehr im Großeinsatz

30. Juni 2024, 20:44 Uhr

In Isseroda im Weimaer Land ist am Sonntagmorgen erneut ein Überseecontainer mit Batterien in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.