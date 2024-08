Auf dem Firmengelände waren am vergangenen Sonntag Lithium-Batterien in Brand geraten. Ein Mitarbeiter des Unternehmens habe die entsprechenden Batterien mit einem Gabelstapler aus dem Zelt gefahren, in dem sie gelagert waren. Dadurch konnte ein Übergreifen des Brandes auf einen anderen Bereich verhindern werden. Der Mann zog sich dabei eine leichte Rauchgasvergiftung zu. Der Schaden lag bei rund 30.000 Euro.

Bildrechte: MDR/Johannes Krey