Der Bürgermeister der Stadt Apolda Olaf Müller war wegen der Vermietung der Stadthalle in die Kritik geraten. Er wolle keinen Rechtsstreit riskieren, so Müller. In der Benutzerordnung der Stadthalle steht, dass eine Vermietung untersagt werden kann, wenn der Verdacht besteht, dass es bei der Veranstaltung zur Verbreitung von Propagandamitteln oder der Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeidnlichen Organisationen kommt.