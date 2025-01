Rund 94.700 Menschen haben eine Petition gegen den Bundeskongress der "Jungen Alternative" in Apolda unterzeichnet. Vor Beginn der Stadtratssitzung am Mittwochabend haben die Initiatoren ("Bündnis Weimarer Land") das Papier an Apoldas Bürgermeister Olaf Müller (CDU) übergeben. Gestartet hatte die Petition das Bündnis "Buntes Weimarer Land".