Homeoffice und Lockdown führten im Jahr 2020 zu einem Anstieg des Kaffeekonsums im eigenen Zuhause. 2020 stieg der Pro-Kopf-Konsum von Kaffee in Deutschland auf 168 Liter. Kaffee ist bereits seit einigen Jahren das Lieblingsgetränk hierzulande. Inzwischen besitzt fast jeder dritte Haushalt einen Vollautomaten. Vor allem ganze Bohnen, die vorrangig in Kaffeevollautomaten zur frischen und portionsweisen Zubereitung auf Knopfdruck eingesetzt werden, haben 2020 deutlich zugelegt. Ihr Absatz stieg um 26 Prozent und liegt derzeit bei einem Marktanteil von 37 Prozent, so Holger Preibisch vom Deutschen Kaffeeverband e.V.: "Das Jahr 2020 hat gezeigt: Kaffee ist ein krisenfestes Produkt, das auch in schwierigen Zeiten gern und reichlich genossen wird."