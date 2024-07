Ein 90-jähriger Mann ist am Sonnabend versehentlich in einer Kirche in Apolda eingeschlossen worden. Mitarbeiter des Seniorenheimes meldeten den Mann nach Angaben der Polizei am Abend als vermisst. Er sei äußerst zuverlässig und orientiert, hieß es. Der Mann sei zu einer Veranstaltung in der Lutherkirche gegangen. Mit sechs Streifenwagen suchten die Beamten im Bereich der Kirche und an gewohnten Anlaufstellen nach dem Vermissten - vergeblich.