In Apolda ist ein 42-jähriger Mann bei einem Streit mit einem Messer am Sonntag schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein Streit in der Kleingartenanlage Neusätze zwischen vier deutschen Männern eskaliert. Den Angaben nach schlugen drei Männer im Alter von 34 und 53 Jahren zunächst auf ihr Opfer ein.