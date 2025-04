Gewalttat Vier Tote in Klettbach: Obduktion bestätigt Tod durch Schüsse

14. April 2025, 15:52 Uhr

Nach der Gewalttat mit vier toten Menschen in Klettbach in Mittelthüringen liegt nun das Obduktionsergebnis vor. Zwei Kinder, eine Frau und ein Mann starben demnach an Schussverletzungen. Die Polizei ermittelt weiter.