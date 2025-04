Dürfen Polizisten in Thüringen ihre Dienstwaffen auch in der Freizeit bei sich tragen?

Ja, das dürfen sie tatsächlich - aber dafür gibt es strenge Regeln. In Thüringen ist das in einer speziellen Dienstanweisung festgehalten - und da gibt es klar definierte Einschränkungen. Zum Beispiel dürfen Polizeianwärter in der Freizeit keine Dienstwaffe bei sich tragen. Hinzu kommt: Wenn man als Polizist Alkohol getrunken hat oder Medikamente nimmt, die einen beeinträchtigen könnten, darf man die Waffe nicht mitführen. Genauso wenig im Urlaub, in der Reha oder im Krankenhaus.