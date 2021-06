"Fünf Regeln sind zu beachten: Abstand, Handhygiene, Maske, Lüften und die Kontaktnachverfolgung", erklärt Kleinhans. Akribisch geht er bei seinem Besuch jeden dieser Punkte durch. Kontrolliert Lüftungsanlagen, Kontaktformulare und sogar die Toiletten mit kritischem Blick. Der Berlstedter Wirt Tobias Pfaffe ist unsicher, wie viele Menschen er in seinen Saal lassen kann. Schließlich läuft es wieder an - das Geschäft mit den Familienfeiern. Kleinhans erklärt - 1,50 Meter Abstand sind Pflicht und dann werden Stühle gerückt. In Pfaffes "Linde" ist alles in Ordnung. Einige Möbel wurden weiter auseinander gestellt, Desinfektionsmittel nachgefüllt. Die Kontrolle hat der Wirt bestanden. Kleinhans und sein Team werden so bald nicht wieder kommen.

Kontrolleur Stefan Kleinhans bei Wirt Tobias Pfaffe in seiner Gaststätte "Zur Linde" in Berlstedt. Bildrechte: MDR/Conny Mauroner