Tannroda Zukunft des Thüringer Korbmachermuseums ist ungewiss

Es ist ein Alleinstellungsmerkmal: In ganz Mitteldeutschland findet man kein Museum dieser Art. In Tannroda, einem Ortsteil der Stadt Bad Berka im Weimarer Land, befindet sich das Thüringer Korbmachermuseum. Dessen Zukunft steht nun aber auf wackligen Beinen. Ein 1996 abgeschlossener Nutzungsvertrag mit der Stadt für die Schauräume läuft in fünf Jahren aus.