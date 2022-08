Neben einer abgebrannten Gartenlaube in Kranichfeld (Weimarer Land) ist ein Toter gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, starb die Person nicht durch den Brand. Die Kriminalpolizei ermittelt. Es sei aber kein Fremdeinwirken ersichtlich, hieß es.

Das Feuer war am Dienstagvormittag in der Gartenanlage "Am Waldhölzchen" aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen, die Hütte brannte komplett nieder. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz. Der Sachschaden liegt den Angaben nach bei mehreren Zehntausend Euro.