In Kranichfeld im Kreis Weimarer Land ist das Todesmarsch-Denkmal geschändet worden. Nach Angaben von Bürgermeister Jörg Bauer (Freie Bürger) wurde die Gedenktafel der Todesmarsch Stele an der Ilmenauer Straße mit "großem Aufwand" aus der Befestigung gehebelt und gestohlen. Die Tafel ist quadratisch und über einen Meter groß. Sie erinnert an die Opfer eines Todesmarsches von Häftlingen des NS-Konzentrationslagers Buchenwald.

Die Schändung wurde am Wochenende bemerkt. Jetzt bitten Stadt und Polizei um Zeugenhinweise. Die Polizei hat für Mittwoch eine Stellungnahme angekündigt. Die Todesmarsch-Denkmale in Thüringen erinnern an Häftlinge aus Konzentrationslagern. Diese Menschen wurden 1945 in den Wochen vor Kriegsende aus KZs sowie seinen Außenlagern getrieben. Viele der entkräfteten Häftlinge starben am Wegesrand oder wurden von den Wachen ermordet.