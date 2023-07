Zum Prozessauftakt wegen versuchten Mordes im Zusammenhang mit Drogengeschäften in Erfurt haben die Angeklagten zunächst geschwiegen. Ein Angeklagter kündigte an, sich zu den Vorwürfen äußern zu wollen. Der 30-Jährige ließ über seinen Anwalt am Montag vor dem Landgericht Erfurt erklären, bei einem nächsten Termin Angaben machen zu wollen.