Im Weimarer Land sind offenbar gleich mehrere Landschildkröten auf Abwegen. Wie die Thüringer Allgemeine am Dienstagnachmittag berichtet, wurden in den vergangenen Tagen immer wieder solche Tiere entdeckt, die wohl entlaufen waren. Zwei Landschildkröten hielten sich demnach an der B87 auf, eine in einem Garten in Niederzimmern.