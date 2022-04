Ein entlaufener Nandu hat am Ostermontag die Polizei und zivile Helfer im Weimarer Land auf Trab gehalten. Wie das Landratsamt am Dienstag mitteilte, war der exotische Laufvogel am Ostermontag auf einem Feldweg zwischen Utenbach und Stobra nahe der Kreisstadt Apolda unterwegs.