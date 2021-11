Stadt.Land.Wandel Wie die LeerGut-Agenten schlafende Schönheiten wecken

Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Was haben die alte Pfeifenfabrik in Schweina, der Konsum in Kriebitzsch und der Eiermannbau in Apolda gemeinsam? Sie alle lagen jahrelang in einem Dornröschenschlaf und die LeerGut-Agenten haben es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen zu unterstützen, die solche Gebäude wiederbeleben wollen. Zehn davon konnten sich jetzt einen sogenannten LeerGut-Schein sichern für kompetente Beratung direkt vor Ort.