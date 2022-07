"Was für ein Ufo ist denn hier gelandet?", wird sich der ein oder andere Liebstedter gedacht haben, als er am Montagabend an der Wiese vor dem Dorfgemeinschaftshaus vorbeigegangen ist: Mehrere Tische und Bänke stehen bereit, darauf Papier, Stifte, kleine Fähnchen, Holzblöcke. Außerdem eine Art Sandkasten auf einem Tisch, darauf sind vier Themenfelder angelegt. Ein Holzbrett in der Nähe gibt dem Ganzen in pinken Buchstaben einen Namen: "Wunschlabor."

Mitgebracht haben die Materialien die Projektmitarbeiter aus Berlin. Sie haben außerdem bereits im Juni auf einem Hoffest in Pfiffelbach Wünsche eingesammelt, insgesamt fast 250. Mit diesen Wünschen sollen sich die Liebstedter nun näher beschäftigen, so die Idee.

Projektmitarbeiter Stefan Schwabe erklärt: "Wir fragen ganz bewusst nach Wünschen, weil jeder Wunsch auch Hoffnung in sich trägt. Und diesem 'Die da oben machen eigentlich immer alles falsch oder die Städter entscheiden immer' wollen wir gerne etwas entgegensetzen und einfach die Menschen im ländlichen Raum fragen: Was wünscht ihr euch?"

Der Sandkasten auf einem Tisch ist in vier Themenfelder unterteilt. Bildrechte: MDR/Samira Wischerhoff

Zusammen mit den Gemeinderatsmitgliedern sind an diesem Abend insgesamt rund 20 Liebstedter zusammengekommen. Sie fackeln nicht lange und kommen schnell in den Austausch: "Wir brauchen mehr Grün in unserem Dorf, mehr Streuobstbäume", sagt eine Frau. "Es fehlen Läden und Geschäfte, am Ende schließt auch noch der Friseur im Ort", beklagt eine andere. "Die Politiker hören uns nicht, entscheiden nur für die Städte Erfurt, Jena und Weimar", lautet ein häufiger Vorwurf. Und: "Die Politiker sind nicht ehrlich."

Nach einer kurzen Begrüßung des Berliner Projektteams verteilen sie sich an drei verschiedene Themen-Tische, um über die Wünsche zu diskutieren und zu sortieren, inwiefern sie sich realisieren lassen. Zum Beispiel können die Wunschkarten auf die Felder "utopisch" oder "machbar" gelegt werden.

Schnell beginnen die Liebstedter am Politik-Tisch, ihren Frust abzulassen. Dass die in der großen Politik mal ehrlich werden, ist utopisch, sind sie sich einig. "Die große Politik" fängt beim Landtag an, meinen sie. Und dass die sich mit dem ländlichen Raum viel zu wenig auskennen und trotzdem darüber entscheiden. Dass sich da noch was ändern kann, halten die Männer und Frauen am Tisch aber für "machbar". Eine Verbesserung im ländlichen Raum ist nur mit den Bürgern dort zusammen zu schaffen, halten sie fest.

Beim Thema Infrastruktur wurde heftig diskutiert. Bildrechte: MDR/Samira Wischerhoff

Am Umwelt-Tisch wird derweil darüber gesprochen, wie die Landwirtschaft nachhaltiger und regionaler werden kann. Dabei geht es unter anderem auch um mehr Schlachtungen vor Ort. Eine Frau am Tisch meint außerdem, dass es von den Stadtmenschen zu wenig Verständnis gibt: "Überspitzt gesagt, muss bei denen mal ankommen, dass die Landwirte hier keine Umweltverbrecher sind, sondern dass die hier auch irgendwie überleben müssen."

An dem Tisch, an dem es um Infrastruktur geht, wird heftig diskutiert. Über marode Straßen, schlechte Anbindung an andere Orte, fehlende Geschäfte. Nicht alle haben Lust, ihre Wünsche und Themen zu sortieren und finden das Format schwierig. Trotzdem finden sich am Ende alle um den großen Sandkasten-Tisch ein und stellen sich gegenseitig ihre Wünsche vor und auch die Fragen, die sich daraus ergeben.

Wünsche sind schön, wie aber geht es nach dem Wunschlabor weiter? Die Projektmitarbeiter erklären, dass sie all die Wünsche mitnehmen, auswerten und am Ende des Jahres in Form einer "Wünsche-Landkarte" an die Gemeinde- und Stadtverwaltungen herantragen werden. Auch im Bundesministerium für Bildung, Forschung und Wissenschaft sollen sie ausgewertet werden.

Die Liebstedter sind zwiegespalten. Von "interessant" über "Mal was Neues" fragen sich einige, was es wirklich bringt. Ein Mann meint: "Ich verspreche mir leider nicht so viel, es wird zwar gefördert von der Bundesregierung, aber dann wird es halt in irgendwelchen ominösen Ablagen enden und nie mehr wird jemand was davon hören."

Die Wünsche der Liebstädter werden Ende des Jahres in Form einer "Wünsche-Landkarte" an die Gemeinde- und Stadtverwaltungen verteilt. Bildrechte: MDR/Samira Wischerhoff