Die Feuerwehr hat am Donnerstag auf dem Gelände einer Biogasanlage in Nohra (Weimarer Land) einen Lkw-Fahrer aus dem Fahrzeug befreien müssen. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 41-Jährige am Donnerstagmittag Mist abladen. Dabei kippte die Sattelzugmaschine samt Anhänger auf die Seite. Der Fahrer wurde in seinem Fahrerhaus eingeschlossen. Durch den Unfall verletzte sich der 41-Jährige leicht.

Der Sattelzug ist beim Abladen auf die Seite gekippt. Bildrechte: MDR/Johannes Krey