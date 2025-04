Der Brand eines Gartenhauses in Magdala im Weimarer Land ist gelöscht. Von dem 40 mal zehn Meter großen Gebäude stünden nur noch die Grundmauern, sagte ein Sprecher der Feuerwehr vor Ort MDR THÜRINGEN.

Der Eigentümer des Hauses sei ausfindig gemacht worden und unterwegs. Die Kriminalpolizei war bereits am Ort des Brands. Angaben zur Ursache des Brandes gibt es bislang nicht. Der Schaden an dem Gebäude wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Die Feuerwehr Magdala war am Montagmorgen zunächst wegen eines brennenden Baums alarmiert worden. Vor Ort zeigte sich nach Angaben der Einsatzleitung, dass ein Haus oberhalb der Kegelbahn in Vollbrand stand. Feuerwehren aus Ottstedt, Göttern und Blankenhain rückten zur Verstärkung an. Insgesamt 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz.