Der Solarpark in Mellingen gehört damit in Kürze zu den größten Solarparks in Thüringen. Laut der Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur (ThEGA) sind ein weiterer 300 Hektar-Park im Kyffhäuserkreis und ein 100 Hektar großes Solarfeld im Kreis Saalfeld-Rudolstadt in Planung. Die bislang größte Anlage am Netz befindet sich in Schkölen. Sie hat eine Größe von 35 Hektar.