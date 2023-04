19 Jahre nach dem Mord an einer Frau in Schöten bei Apolda wirft die Staatsanwaltschaft den vier festgenommenen Männern Mord beziehungsweise Anstiftung zum Mord vor. Das berichtet die "Thüringer Allgemeine" und beruft sich auf einen Sprecher der Staatsanwaltschaft.

2004 wurde eine Frau in Schöten erschossen.

2004 wurde eine Frau in Schöten erschossen.

2004 wurde eine Frau in Schöten erschossen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Ob Anklage erhoben wird, werde erst nach Abschluss der Ermittlungen entschieden. Diese werden von der Staatsanwaltschaft und der Mordkommission des Landeskriminalamtesdauern geführt und dauern dem Bericht zufolge noch an.

Laut TA sitzen die Verdächtigen im Alter von 42 bis 60 Jahren in unterschiedlichen Gefängnissen - um Absprachen untereinander zu verhindern. Vor wenigen Wochen waren die Tatverdächtigen festgenommen worden. Die damals 35-jährige Speditionskauffrau war im Januar 2004 auf dem Weg zur Arbeit, als sie in ihrem Auto mit mehreren Schüssen in den Kopf und Oberkörper getötet wurde.