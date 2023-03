19 Jahre nach dem Mord an einer Frau in Schöten bei Apolda sind am Donnerstag drei weitere Verdächtige festgenommen worden. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Erfurt sagte, wurden mehrere Wohnungen in Erfurt durchsucht und dabei drei Beschuldigte aufgespürt. Noch am Donnerstag sollten sie dem Haftrichter vorgeführt werden. Bild.de hatte zuerst darüber berichtet.