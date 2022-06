Mühlentag Den Deutschen Mühlentag gibt es seit 1994. Ausrichter ist die Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung (DGM) in Minden. Allein in Thüringen beteiligen sich an diesem Pfingstmontag mehr als 50 Mühlen an dem Aktionstag. Er soll auf die Bedeutung, Geschichte und vielfältigen Funktionen der Mühlen aufmerksam machen.