Müll auflesen als "Hobby" Musikerin sammelt tonnenweise Abfall am Straßenrand

Angefangen hatte alles im März 2018. Mit Frühlingsbeginn war Stefanie Lachmann wieder viel draußen unterwegs. Mal zu Fuß, mal mit dem Rad. Sie lebt in Hottelstedt und fährt regelmäßig mit dem Fahrrad nach Weimar zur Arbeit und immer ärgerte sie sich über den Müll am Straßenrand. Und so schnappte sie sich irgendwann einen Müllsack und Handschuhe, als sie zum Spaziergang aufbrach. "Ich wollte eigentlich nur, dass das Zeug wegkommt", erzählt sie.