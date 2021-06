Er stellte eine hohe Leiter an und klettere hinauf, "ziemlich sportlich und mit viel Gottvertrauen", und merkte, die Proportionen passen nicht recht. 2017/2018 fand er Sponsoren und Restauratoren, die "sofort Feuer und Flamme waren", die Sonne entfernten und auf einem gebogenen Holz-Medaillon in goldener Schrift das hebräische Wort für Gott wieder anbrachten: JHWH (hebräisch יהוה)

In der Kirche von Bad Berka hat Pfarrer Spengler die Nazi-Vergangenheit seines Vor-Vorgängers aufgearbeitet. In der Kirche, in der er zuvor war, haben andere das übernommen. Bevor Spengler 2008 nach Bad Berka kam, war er Pfarrer im Pfarrbereich Kölleda-Ostramondra. In der St. Bonifacius Kirche in Rettgenstedt im Landkreis Sömmerda hingen zwei sogenannte Nazi-Glocken. Eine mit Eisernem Kreuz, eine mit Hakenkreuz.