Innerhalb weniger Jahre hat das Start-Up Project Wings aus Koblenz ein Projekt entwickelt, bei dem im Dorf Bukit Lawang auf Sumatra Plastik als Baustoff genutzt werden kann. So soll ein ganzes Plastikdorf entstehen: Einheimische können gesammeltes Plastik eigenständig in Plastikflaschen stopfen und diese dann an das Start-Up verkaufen. Zwischen Lehm übereinandergeschichet entstehen so stabile Wände. Nebenbei ist nach Angaben von Project Wings so auch schon viel Plastik aus den Flüssen des "zweit wichtigsten Regenwaldes der Welt", dem Gunung Leuser Nationalpark, entfernt worden. Theoretisch ließen sich Plastik-Gebäude nicht nur in Sumatra herstellen. Der wichtigste Baustoff ist eins der größten Abfallprodukte unserer Zeit.