Nach dem Brand eines Hybridautos in Apolda ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Laut Polizei hat ein Zeuge am frühen Montagmorgen gesehen, wie eine dunkel gekleidete Person wegrannte. Zudem würden Videoaufzeichnungen ausgewertet. Die Kriminalpolizei untersucht den Brandort. Ein Sprecher erklärte, es werde in mehrere Richtungen ermittelt. So seien Zufall, aber auch ein gezielter Anschlag denkbar.