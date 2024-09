Ein Bundeswehrsoldat ist in Apolda im Weimarer Land von Unbekannten beleidigt und geschlagen worden. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Wie die Landespolizeiinspektion in Jena am Dienstag mitteilte, wird eine politische Motivation für die Tat nicht ausgeschlossen. Die Tat habe sich bereits am 25. August ereignet.