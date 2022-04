In Apolda sind Unbekannte in ein Wohnhaus eingebrochen und haben dort ungewöhnliche Beute gemacht: Figuren aus Ü-Eiern .

Figuren aus Überraschungseiern werden in Fachkreisen mit bis zu vierstelligen Beträgen gehandelt. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Nach Angaben der Jenaer Polizei haben die Unbekannten die Figuren-Sammlung aus Überraschungseiern Mitte April mitgehen lassen. In Fachkreisen werden einzelne Figuren mit bis zu vierstelligen Beträgen gehandelt. Neben den Figuren sollen die Einbrecher auch einen Winkelschleifer und eine Arbeitshose gestohlen haben. Der Gesamtwert liegt hier bei knapp 150 Euro.

Bei dem Einbruch ist laut der Polizei in Jena ein Sachschaden an drei Türen und an der Fassade entstanden. Dieser liegt bei knapp 1.000 Euro. Die Polizei sucht nun die Eier-Diebe.