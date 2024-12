Nach einem Angriff auf eine Frau und einen Mann im Weimarer Land hat die Polizei in der Nacht mit einem Hubschrauber und Streifenwagen nach den Tätern gefahndet.

Wie die Polizei am Morgen mitteilte, wird gegen die Unbekannten wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der Mann und die Frau wurden demnach in ihrer Wohnung auf dem ehemaligen Rittergut Henriettenhof in München bei Bad Berka angegriffen. Beide wurden leicht verletzt.