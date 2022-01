Nach einer Drohung ist am Dienstagabend ein Spezialeinsatzkommando (SEK) des Landeskriminalamtes ins Weimarer Land ausgerückt. In Großobringen wurde das Haus eines 60-jährigen Hobbyjägers umstellt. Zuvor hatte der Mann laut Polizei Akten zu seiner Arbeitsstelle im Landesverwaltungsamt bringen wollen. Dort hatte er wegen Krankheit längere Zeit gefehlt. Wie die Polizei weiter mitteilte, konnte er an der Wache aber keinen 3G-Corona-Nachweis vorlegen und wurde deshalb nicht ins Gebäude gelassen. Daraufhin kündigte er an, mit einer Waffe wiederzukommen.