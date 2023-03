19 Jahre nach dem Mord an einer Frau aus Apolda hat die Polizei den mutmaßlichen Täter festgenommen. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Erfurt bestätigte einen entsprechenden Bericht der " Thüringer Allgemeinen" . Demnach soll es sich bei dem Festgenommenen um den früheren Ehemann der Getöteten handeln. Es werde geprüft, ob es sich damals um einen Auftragsmord handelte, so das Landeskriminalamt.

Am 16. Januar 2004 war die 35-Jährige in der Ausfahrt ihres Grundstücks in Schöten bei Apolda in ihrem Auto mit mehreren Schüssen, die die Fahrerseite des VW Käfers förmlich durchsiebt hatten, getötet worden. Der Mörder soll ihr im Gebüsch aufgelauert haben.