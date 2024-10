Paket-Boom zum Jahresende Wie die Post in Thüringen das Weihnachtsgeschäft stemmen will

26. Oktober 2024

Die Deutsche Post rechnet im Weihnachtsgeschäft mit einer maximalen Auslastung ihres Paketzentrums in Nohra bei Weimar. Bis zu 500.000 Pakete werden dort an manchen Tagen sortiert. Aushilfen und neue Technik sollen in Thüringen in der Zeit vom Black Friday bis nach Weihnachten helfen, der Sendungsflut Herr zu werden.