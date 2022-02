Ein halbes Jahr nach der Gewalttat von Kranichfeld hat am Landgericht Erfurt der Prozess gegen eine 30-Jährige begonnen. Sie muss sich wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Sie soll im August vorigen Jahres ihren Partner in ihrer Wohnung in Kranichfeld (Weimarer Land) mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Ihr Lebensgefährte musste notoperiert werden.