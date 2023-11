Seit Wochenbeginn steht die Tür vom Gemeindehaus in Meckfeld im Weimarer Land nicht still. Liebhaber geben sich buchstäblich die Klinke in die Hand. Sammlerin Steffi Rebettge trennt sich von ihren Puppenstuben. Auch Kaufmannsläden und Bauernhöfe stehen bis Sonntag zum Verkauf.