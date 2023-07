Freitagabend hatte ein Lehrer einer Studienklasse aus Hessen der Polizei mitgeteilt, dass es wohl erhebliche technische Mängel an dem Reisebus gab. Der Bus befand sich zu dieser Zeit zwischen Weimar und Erfurt auf der A4-Rastanlage Eichelborn-Nord in Richtung Richtung Frankfurt/Main. Im Reisebus saßen 41 Studenten sowie drei weitere Lehrer. Sie waren auf einer Studienfahrt von Berlin zurück nach Hessen. Die Lehrer konnten den Busfahrer nach Angaben der Polizei überreden, auf die Beamten zu warten.

Die Kontrolle der Autobahnpolizei ergab erhebliche technische Mängel an dem Reisebus aus Rheinland-Pfalz. Der 37-jährige Fahrer aus Baden-Württemberg war demnach losgefahren, obwohl am Vortag der Tüv nach der Hauptuntersuchung die Plakette wegen der technischen Mängel verweigert hatte.

Neben mehreren weiteren Problemen stellte die Polizei Mängel an zwei Reifen, der Luftfederung sowie am elektronischen Stabilitätsprogramm ESP fest. Weiter gab es in den vergangenen vier Wochen erhebliche Verstöße gegen die Lenkzeiten beim Fahrer. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt des Busses, bis ein Ersatzbus eintraf. Gegen den Fahrer sowie den Halter des Busses wurden mehrere Anzeigen erlassen.