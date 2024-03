Neben dem "The First" hat das Restaurant "Masters" seinen Michelin-Stern verteidigen können. In dem Hotel mit den zwei Sterne-Restaurants wird im Mai zuerst die deutsche Fußball-Nationalmannschaft für ein Trainingslager vor der Heim-EM in Deutschland absteigen. Während des Turniers nimmt Englands Nationalteam dort Quartier .

Insgesamt ist Thüringen in dem neuen Gourmetführer eher wenig vertreten. Neben den beiden Restaurants in Blankenhain und dem "Björnsox" in Dermbach (Wartburgkreis) in der thüringischen Rhön stehen die besten Köche außerhalb der großen Städte am Herd. Eine Ausnahme macht das "Clara - Restaurant im Kaisersaal" in Erfurt, das seit Jahrzehnten zu den besten Adressen für Feinschmecker im Freistaat gehört. Die vier Restaurants tragen im neuen Führer jeweils einen Stern.