Der letzte Bus von Rittersdorf

Der Bus ist zwei Minuten zu spät, kommt aber immerhin und sofort fragt mich der Busfahrer neugierig, wohin es denn für mich gehen soll. "Nach Blankenhain, bitte", antworte ich ihm und zeige ihm mein Ticket. Wie ich denn überhaupt nach Rittersdorf gekommen sei, fragt er nun.

Meine kurze, aber ehrliche Antwort: "Ab Kranichfeld zu Fuß." Denn bereits bei meiner Ankunft am Morgen gab es keinen Bus nach Rittersdorf. Was vielleicht auch erklärt, warum ich der einzige Fahrgast an diesem Tag in diesem Bus bin. So nah und doch so fern: Der Bahnhof in Kranichfeld ist gerade einmal fünf Kilometer von Rittersdorf entfernt. Um 8:03 Uhr gibt es genau einen Bus von Rittersdorf hierher. Bildrechte: MDR/Jonas Wölke

Angekommen in Blankenhain heißt es erstmal: warten und verstehen. Denn laut meiner Fahrplan-App auf dem Handy soll mein nächster Bus der Linie 293 nach Bad Berka zwar erst in einer halben Stunde fahren, auf dem Haltestellenschild ist diese Linie aber gar nicht aufgeführt. Ein kurzer Blick in den aushängenden Fahrplan zeigt: Ich bin hier wahrscheinlich richtig, habe aber auch Glück, dass heute Donnerstag ist.

Denn eine kleine Zahl im Fahrplan sagt mir, dass die Linie 293 nur donnerstags fährt. Ein kleiner Bus zeigt an, dass Gruppen sich auf dieser Linie vorher anzumelden haben. Ab wann man als Gruppe zählt, steht aber nicht drauf. Nicht gerade eine Einladung an potentielle neue Fahrgäste, die zum ersten Mal seit Jahren mit dem 9-Euro-Ticket mal Bus fahren wollen. Fährt hier die Linie 293? Das Haltestellenschild sagt, nein. Der Monitor dahinter, ja. Für Fahrgäste verwirrend. Bildrechte: MDR/Jonas Wölke

Wenig Fahrgäste nutzen das Angebot

Inzwischen sind eineinhalb Stunden seit meinem Start in Rittersdorf vergangen und wieder muss ich eine halbe Stunde warten. Diesmal in Bad Berka, wo der direkte Bus nach Erfurt fahren soll. Direkt am Busbahnhof gibt es immerhin einen Supermarkt, eine Toilette aber leider nicht. Das heißt also: Durchhalten.

Immerhin: Alle Busse, mit denen ich fahre, sind so gut wie pünktlich. Was mir auch nicht so schwer erscheint - bei einem Fahrgast im ersten, drei Fahrgästen im zweiten und immerhin 30 Fahrgästen im dritten und letzten Bus nach Erfurt. Viel Platz für Fahrgäste: Im Bus von Rittersdorf nach Blankenhain. Bildrechte: MDR/Jonas Wölke

Mein Fazit nach zweieinhalb Stunden Busfahrt von Rittersdorf nach Erfurt: Wer auf dem Land mit dem 9-Euro-Ticket mobil sein will, braucht starke Nerven und entweder Familie, Bekannte oder Freunde, die ein Auto haben und einen zum nächsten Ort bringen, wo regelmäßig Busse und Bahnen verkehren.