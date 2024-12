Der vermutlich unsachgemäße Umgang mit einer Wärmelampe hat in Bad Berka (Weimarer Land) eine Schildkröte das Leben gekostet. Wie die Polizei mitteilte, war die Feuerwehr am Dienstag wegen eines vermeintlichen Brandes in einem Mehrfamilienhaus alarmiert worden. Als Feuerwehr eintraf, sei dichter Rauch aus einer Wohnung gedrungen.