Mit schwerer Technik ist am Mittwochvormittag eine neue Brücke auf dem Oberschloss in Kranichfeld im Weimarer Land installiert worden. Nach vier Stunden saßen die vormontierten Brückenteile an ihrem Platz und das Geländer war festgeschraubt. Nun fehlen noch Feinarbeiten.

Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk