Urteil 21 Jahre nach Mord in Schöten: Ehemann muss lebenslang ins Gefängnis

11. Dezember 2024, 11:20 Uhr

21 Jahre nachdem seine Frau durch sieben Schüsse in Kopf und Bauch starb, ist der damalige Ehemann am Mittwoch schuldig gesprochen wurden. Das Landgericht Erfurt sah es als erwiesen an, dass er den Mord in Auftrag gab. Der heute 62-Jährige muss lebenslang ins Gefängnis. Mit ihm wurden zwei weitere Täter verurteilt.