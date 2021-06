Mit dem Wettbewerb ruft der Förderverein "Demokratisch Handeln" Kinder und Jugendliche dazu auf, sich für die Demokratie zu engagieren. Gesucht werden Projekte, in denen sich Kinder und Jugendliche mit eigenen Ideen für demokratische Prozesse in der Gemeinde, in der Schule, in Jugendeinrichtungen oder an anderen Orten einsetzen.