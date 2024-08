Der Wunsch nach einem Schulbustraining kam aus etlichen Schulen im Landkreis. Insgesamt machen Jeannine Möller und ihre Kollegen an 21 Schulstandorten im Weimarer Land Halt und zeigen mehr als 790 Kindern, wie man sich richtig auf dem Weg zur Schule verhält. " Wir sind so oft auf den Bus angewiesen . Auch bei Ausflügen und Schwimmtagen nutzen wir den ÖPNV. Da gehört es einfach dazu, dass die Kinder wissen, dass man da nicht rennt und brüllt", so Steinkraus.

"Das Ganze fängt schon an der Haltestelle an", sagt Jeannine Möller. "Dort ist es so wichtig, dass die Kinder nicht schubsen und drängeln. Wenn es der Platz erlaubt, sollten sie einen Meter von der Straße entfernt stehen." Die Realität sieht, zumindest in Tannroda, etwas anders aus. Eine Hecke versperrt den Weg. Der Bürgersteig ist sehr schmal. Hier ist besondere Vorsicht geboten, zumal es so etwas wie einen "toten Winkel" gibt, von dem die meisten Kinder bis heute noch nichts gehört haben.