Pro Ferkel, so Förtsch, bekommt er derzeit etwa 20 Euro. 25 bis 28 Kilo wiegen die Tiere, wenn sie verkauft werden. Das Thüringer Landwirtschaftsministerium gibt den Preis dagegen mit etwa 1,31 Euro pro Kilo Schlachtgewicht an, doch auch dieser Preis würde nicht die Kosten decken. Das eigentliche Problem liegt für Förtsch und seine Kollegen ganz woanders: "Die vier großen Supermarktketten bestimmen die Preise und wir müssen sehen, wie wir damit klarkommen". Hendrik Franke, Geschäftsführer der Schweineproduktion in Großobrigen, ergänzt: "Eigentlich müsste es andersherum laufen. Die Erzeuger müssten berechnen, wieviel das Fleisch in der Herstellung kostet und das müssten die Einkäufer und der Handel dann zahlen".