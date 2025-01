Bildrechte: picture alliance / ZB | Michael Reichel

Verdacht auf Volksverhetzung Vorsitzender der Jüdischen Landesgemeinde zu Schweinekopf-Fund: "Es ist traurig"

06. Januar 2025, 13:44 Uhr

Nach dem antisemitischen Vorfall in Apolda hat sich der Vorsitzende der Jüdischen Landesgemeinde, Reinhard Schramm, geäußert. Unbekannte hatten einen Schweinekopf an einem Gedenkort in Apolda abgelegt. Die Kriminalpolizei ermittelt.