Bildrechte: picture alliance / ZB | Michael Reichel

Verdacht auf Volksverhetzung Vorsitzender der Jüdischen Landesgemeinde zu Schweinekopf-Fund: "Es ist traurig"

Hauptinhalt

07. Januar 2025, 07:34 Uhr

Nach dem antisemitischen Vorfall in Apolda hat sich der Vorsitzende der Jüdischen Landesgemeinde, Reinhard Schramm, geäußert. Unbekannte hatten einen Schweinekopf an einem Gedenkort in Apolda abgelegt. Bislang gibt es keine Verdächtigen.