Sechsprozentige Sole aus gereinigtem Meersalz wird vernebelt und in den Anhänger geleitet, zudem steigt die Sauerstoffkonzentration um 25 Prozent. Außerdem sind im Hänger Infrarotwärmeplatten eingebaut, die den Pferden zusätzlich Gutes tun. Was wir von Gradierwerken und Zerstäuberhallen her kennen, passiert vor Ort, am Rande des Reitplatzes.