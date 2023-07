Infos zum Erlebnispfad Bad Berka Beim Erlebnispfad in Bad Berka handelt es sich um eine Rundtour. Startpunkt ist nahe des Coudrayhauses am Ortsausgang von Bad Berka in Richtug Hetschburg. Die Kneipp-Anlage hat in den Ferien von 9 bis 19 Uhr geöffnet.



Für den Goethe-Erlebnisweg empfiehlt es sich, die App Outdooractive auf dem Smartphone zu nutzen. Sie informiert über Höhepunkte und Erlebnisstationen sowie Entfernungen. Ein guter Punkt, in den Weg einzusteigen, ohne die 29 Kilometer voll und ganz wandern zu müssen, ist der Dammbachsgrund bei Bad Berka. Dort sind auch Parkplätze vorhanden.